Travis Barker ricoverato per una pancreatite, condizioni ancora critiche

"Rock the Castle", a Verona tre giorni di folla per i big del metal

Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti in prima linea per i bambini malati: disegna un fumetto per Casa Oz di Torino

Il batterista sarebbe stato colto da nausea, vomito e violenti dolori nella zona addominale. La pancreatite può essere curata a seconda della gravità in pochi giorni o in alcune settimane, ma se particolarmente aggressiva può richiedere un ricovero in terapia intensiva e anche un intervento chirurgico. E pur in assenza di comunicati ufficiali il post della figlia di Barker, Alabama, in cui invitava tutti "a pregare", indurrebbe a credere in una forma particolarmente pesante.

Alabama aveva anche postato una foto in cui si vedeva Barker in ospedale sulla barella mentre la figlia gli teneva la mano. L'immagine è stata però poi cancellata. In ospedale con il musicista c'è anche la moglie Kourtney Kardashian, sposata circa un mese fa.