Paura per Travis Barker, ricoverato d'urgenza in ospedale | La figlia: "Pregate per lui"

Non sono state diffuse notizie precise sui motivi del ricovero né sulle condizioni di Barker, ma a preoccupare è un post di suo figlia Alabama che in una storia Instagram ha scritto "mandate le vostre preghiere", lasciando intendere che la situazione è molto seria.

Non è la prima volta che Barker si trova ad avere a che fare con problemi di salute. Negli anni scorsi era stato ricoverato per un coagulo alle braccia e poi per un'infezione da stafilococco. Senza contare il grave incidente aereo occorsogli nel 2008, in cui morirono 7 persone e dal quale lui uscì vivo ma con gravi ustioni di terzo grado.

Nella mattina di martedì Barker si era presentato all'ospedale di

West Hills

God Save Me

Machine Gun Kelly

, sempre a Los Angeles, accompagnato dalla moglie per un non precisato problema di salute. Dopodiché qualche ora più tardi si è reso necessario il ricovero. Nella stessa mattina aveva fatto un tweet con solo la scritta "" e nessuna spiegazione, il ché non ha fatto che aumentare la preoccupazione dei fan. Ma questo potrebbe anche essere riferito al brano intitolato proprio così di, prodotto da Barker.