Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati ancora, ma questa volta davvero

Kourtney Kardashian ha sposato Travis Barker… di nuovo.

Ma questa volta sul serio. Dopo le nozze farlocche a Las Vegas davanti al sosia di Elvis Presley poche ore dopo i “Grammy”, la coppia si è scambiata le promesse ufficiali in tribunale a Santa Barbara in California. Lei in abito bianco, cortissimo e sexy, lui in smoking nero. Ma attenzione perché non c’è due senza tre. Il terzo sì è già stato programmato e sarà in Italia.