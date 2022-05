Dopo le nozze, Kourtney Kardashian e Travis Barker se la spassano in barca a Portofino

Per il loro terzo sì (dopo quello alticcio a Las Vegas e quello in municipio a Los Angeles) hanno radunato tutto il clan nel borgo ligure per un evento senza precedenti, tutto in stile gotico. Dopo la festa è il momento del relax, con gli sposini paparazzati mentre si godono un tuffo rinfrescante.

Un tuffo strepitoso dal ponte dello yacht per Kourtney e Travis, che mano nella mano hanno spiccato il volo con tutti i vestiti addosso. Lei in minidress nero, lui con i jeans dello stesso colore, si sono buttati in acqua tra le risate. Di nuovo a bordo si asciugano a vicenda con un grande asciugamano coloratissimo, tra coccole e baci bollenti.

La famiglia Kardashian a Portofino si è data alla pazza gioia. Sui social hanno condiviso le immagini fantastiche della costa ligure, tra mare azzurro e boschi verdeggianti. Gite in barche e serate mondane in piazzetta non sono mancate, ma la vacanza è finita e ora sono già di ritorno alla base. Per Travis e Kourtney invece la luna di miele continua...