Tra autostima e positività, la "nuova" Arisa incanta in bikini

Poco tempo fa Arisa aveva rivelato di aver passato un momento di difficoltà fisica, legato al suo peso. Ma adesso sembra star meglio e il drastico taglio di capelli ha segnato in un certo senso una fase di rinascita per la cantante di "Sincerità": ha così deciso di mostrarsi sui social così com'è, per lanciare un messaggio positivo di accettazione di ciò che siamo. La vincitrice di Sanremo 2009 ha postato su Instagram uno scatto in cui appare in bikini, libera di sentirsi bene.