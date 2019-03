Proposta di matrimonio sul palco al concerto di Arisa

Dopo il sold out di Roma, Arisa fa il tutto esaurito anche ai Magazzini Generali di Milano dove ha fatto tappa "Una nuova Rosalba nei club" , che sta girando per l'Italia. Verso la fine del concerto, la cantante ha lasciato il palcoscenico a Roberto, storico fan che ha chiesto la sua complicità per chiedere la mano del fidanzato Fabio. Tra baci appassionati e lacrime di commozione, Arisa ha dedicato alla coppia "Meraviglioso amore mio", loro canzone del cuore.

In tour Arisa propone uno show colorato, elettronico e contemporaneo, molto diverso dai precedenti: musica e visual si fondono per portare dal vivo i brani del nuovo album "Una nuova Rosalba in città" e i grandi successi del repertorio riadattati per avvicinarsi stilisticamente alle ultime atmosfere.



Le prossime date del tour saranno: 5 aprile Livorno, The Cage; 6 aprile Cesena, Vidia; 8 aprile Torino, Hiroshima Mon Amour; 10 aprile Padova, Hall; 11 aprile Brescia, Latteria Molloy.