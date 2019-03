Arisa al parco col passeggino gemellare... per i cani

Passeggiata al parco per Arisa con i suoi amici a quattro zampe Titti Verdura e Nino Meringa, che "viaggiano" comodi in un passeggino gemellare rosa. Nelle immagini pubblicate dal settimanale Chi, i cagnolini approfittano dell'aria aperta per dare libero sfogo ai loro istinti, mentre la cantante, infagottata in felpa e cappotto, mangia e cammina da sola. D'altronde, solo qualche tempo fa aveva dichiarato: "Meglio i cani che gli uomini".