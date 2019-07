Arisa al Giffoni con sogni di cinema: "Mi piacerebbe interpretare una cantante"

"Avete presente quei ragazzi, Adamo ed Eva? - ha detto Arisa ai ragazzi accorsi per il suo incontro -. Ecco, io sono di quell'epoca. Mia nonna mi diceva 'fà la ciota' e 'fà la femmina'. Non ho fatto nessuna delle due". La cantante poi ha svelato un retroscena riguardo i propri inizi: "Jovanotti è stato un mentore per me - ha spiegato - In 'Lorenzo 1994' dice 'Cerca di essere uomo prima di essere gente' e io così faccio. Sono prima di tutto una persona e cerco di costruire il mio repertorio sui contenuti. Non metto al primo posto la mia dote di interprete, ma la possibilità che mi è stata data di comunicare con le persone".



Inevitabile parlare anche del suo ultimo album, "Una nuova Rosalba in città", dai suoi brani alla decisione di cambiare scuderia e passare alla Sugar. "Quando ero bambina mi sono promessa di essere sempre me stessa, protagonista della mia vita. E così faccio: se non mi sento a posto, cambio. 'Il futuro ha bisogno d'amore' - aggiunge - è un pezzo in cui chiedo molto. Si riferisce alle difficoltà, alle differenze di diritti che abbiamo in questo momento, in questo paese". Un ritorno al cinema? "Vorrei interpretare una cantante - risponde lei -. Non per forza un biopic. Mi piacerebbe anche interpretare l'insuccesso".