Woody Harrelson star di Giffoni: "Amo l'Italia, vorrei lavorare con Sorrentino"

A TU PER TU CON I RAGAZZI 21 luglio 2019 12:37 Woody Harrelson star di Giffoni: "Amo lʼItalia, vorrei lavorare con Sorrentino" Lʼattore americano super ospite del festival

Woody Harrelson, il criminale di "Natural Born Killers" e il mentore Haymitch Abernathy di "Hunger Games", è arrivato al Giffoni Film Festival per una giornata a tu per tu con i ragazzi. Durante la chiacchierata con i giovani cinefili ha confessato di essere un grande fan di Paolo Sorrentino: "Vorrei lavorare con lui, è uno dei migliori al mondo". Una guida per lui, che dopo il fortunato "Lost in London" sta lavorando ad un secondo film come regista.

L'attore americano ha dichiarato di essere innamorato dell'Italia e in particolare di Ravello. Frequenta infatti il comune salernitano da ben 17 anni: "E' la città piu' bella del mondo". Qui ama rilassarsi in compagnia di un piccolo gruppo di amici italiani ("Peppe, Emiliano e Cesare"), oltre alle figlie e la moglie Laura. E del nostro Paese apprezza non solo i paesaggi, ma anche il cinema: "Vorrei essere diretto da Paolo Sorrentino. È uno dei registi migliori al mondo".

Woody Harrelson sbarca al "Giffoni Film Festival" IPA 1 di 8 IPA 2 di 8 IPA 3 di 8 IPA 4 di 8 IPA 5 di 8 IPA 6 di 8 IPA 7 di 8 IPA 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci