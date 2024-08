Un anno fa moriva Toto Cutugno, una carriera di canzoni e successi

Toscano (era nato il 7 luglio 1943 a Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara) ma cresciuto in Liguria, non ancora ventenne fonda un gruppo, Toto e i Tati, proponendo live i suoi brani. Il 1975 è l'anno del grande successo in Francia mentre nel successivo c'è il debutto al Festival di Sanremo: sul palco dell'Ariston sale con gli Albatros, cantando "Volo AZ 504". Arriva terzo. Poco dopo arriva "Nel cuore nei sensi", con cui partecipa al Festivalbar e che balza ai vertici delle classifiche nella versione francese incisa da Gerard Lenorman. Cutugno, scrive anche la prima canzone per Adriano Celentano, "Soli": una canzone che per mesi resterà al primo posto in classifica. Per l'album di debutto, "Voglio l'anima", bisognerà attendere il 1979.