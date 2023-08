Toto Cutugno tra fine anni 70 e inizio anni 80 era un cantautore già discretamente affermato, con un Festival di Sanremo vinto nel 1980 con "Solo noi" e una carriera solista ancora in rampa di lancio. La vera medaglietta che poteva appuntarsi al petto in quel momento era quella di aver scritto per quello che era il suo idolo, Adriano Celentano, un grande successo, "Soli", e poi un intero album, "Il tempo se ne va" (1981), anche questo molto fortunato. Per questo nel 1982 quando insieme a Cristiano Minellono scrive "L'Italiano" il pensiero corre subito ad Adriano, è la canzone perfetta per lui! Ma Celentano non è dello stesso avviso ed è proprio lui a ricordarlo nel post pubblicato per salutare l'amico di tanti anni.

"Ciao Toto!...ricordo che eravamo in macchina... una cinquecento credo, e tu insistevi perché io incidessi "L'italiano" - scrive Celentano sui suoi canali social -. Una superbomba appena ultimata la notte prima che ci vedessimo. "Non ho dormito tutta la notte - mi dicesti- pensando al successo che faremo, tu come interprete, e io come autore", il brano era davvero FORTE!!! Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase più importante: "IO SONO UN ITALIANO VERO". Una frase oltretutto insostituibile, in quanto è proprio su questa che si regge l'intera impalcatura di quella grande opera. E io sentirmi pronunciare: "SONO UN ITALIANO VERO" mi sembrava di volermi innalzare. Lui non credeva alle sue orecchie: "ma non capisci che è proprio questo il punto, io l'ho scritta pensando a te, perché tu sei davvero un italiano vero". "Sì lo so"- gli dissi io -però non mi va di dirlo io. Non sempre ma a volte la troppo scrupolosità si può trasformare in una cazzata mondiale. Però nonostante tu l'abbia cantata come l'avrei cantata io, oggi, se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l'hai cantata tu! Eri e rimarrai, un grande indimenticabile! Ti voglio bene. Adriano".

"Una cazzata mondiale" la definisce Celentano e in effetti a posteriori difficile definirla diversamente. Perché la delusione iniziale di Cutugno nel vedere respinta la sua proposta si trasforma in una grande fortuna. Il patron del Festival di Sanremo, Gianni Ravera, convince Toto a cantare lui stesso il brano, con cui si presenta al Festival del 1983. Per il pubblico in sala è un trionfo, ovazioni e lanci di fiori a ogni esibizione, ma per le giurie non è la stessa cosa: vince Tiziana Rivale con "Sarà quel che sarà", "L'Italiano" arriva solo quinta. Ma in compenso è la più votata con le cartoline Totip, che solo dall'anno seguente diventeranno il metodo ufficiale di votazione per decidere il vincitore. E' la spia che al grande pubblico la canzone è piaciuta. E infatti diventerà un grande classico, amata anche a livello internazionale, capace di vendere 100 milioni di copie facendo di Toto un'icona (per quanto molto criticata in patria...). E tutto questo grazie al gran rifiuto di Celentano...