Topless e lato B in mostra: Madonna incontenibile a letto

Non smette mai di stupire. Anche a 63 anni Madonna trova sempre il pretesto per provocare. Ed eccola usare sapientemente Instagram per puntare ancora una volta i riflettori su di lei. Eccola mostrarsi sexy e hot in alcuni scatti al limite della censura in cui a letto si fa vedere in topless e con tanto di Lato B in primo piano. Calze a rete e tacchi a spillo, Luisa Veronica Ciccone è uno schianto. Incontenibile...