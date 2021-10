Il rimpianto di Madonna: "Pentita del mio no a Catwoman e Matrix"

Madonna provoca in camera da letto ... e non solo Instagram 1 di 13 Instagram 2 di 13 Instagram 3 di 13 Instagram 4 di 13 Instagram 5 di 13 Instagram 6 di 13 Instagram 7 di 13 Instagram 8 di 13 Instagram 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nella sua lunga carriera Madonna ha dovuto dire qualche no, ma ce ne sono due che le bruciano ancora oggi: il ruolo da protagonista in "Catwoman in Batman - Il ritorno" (1992) e una parte in "Matrix" (1999). Decisioni delle quali si è amaramente pentita come ha rivelato lei stessa durante un'ospitata a "The Tonight Show" di Jimmy Fallon per promuovere il suo nuovo documentario "Madame X".