Madonna, sexy, provocante e... "ritoccata" femme fatale in camera da letto

Madonna provoca in camera da letto ... e non solo Instagram 1 di 13 Instagram 2 di 13 Instagram 3 di 13 Instagram 4 di 13 Instagram 5 di 13 Instagram 6 di 13 Instagram 7 di 13 Instagram 8 di 13 Instagram 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ha da poco festeggiato il suo 63esimo compleanno in Italia in compagnia dei figli e del giovane fidanzato Ahlamalik Williams di 27 anni, e Madonna ha deciso di dimostrare, per l'ennesima volta, che l'età non conta quando si è sexy come lei. E in una nuova serie di scatti super provocanti la star di "Like a Virgin" posa in camera da letto in lingerie nera, calze a rete e tacchi a spillo sottolineando di essere ancora una sex bomb... anche se un po' ritoccata.