Una vecchia canzone di Claudio Villa e un treno storico della Fondazione Ferrovie dello Stato. Madonna lascia così la Puglia con i suoi amici, la famiglia e il fidanzato e documenta tutto con una video su Instagram. La star ha visitato la sua regione preferita girovagando spesso a piedi come una comune turista, dopo aver festeggiato il suo 63esimo compleanno, il 16 agosto, in un resort di lusso nel Brindisino. "Ciao Italia, ciao Puglia", dice la popstar affacciandosi dal finestrino del treno.

Durante il viaggio si balla e si canta, mentre alcuni si baciano negli scompartimenti. Madonna ha preso il treno da Fasano (Brindisi), vicino al resort di Savelletri, dove ama soggiornare. Prima di salire a bordo le è stato donato un mazzo di rose.

Il viaggio inizia in musica, con alcuni chitarristi che suonano in treno per accoglierla. Poi, la star sale a bordo e si siede con il suo giovane fidanzato, il 26enne ballerino Ahlamalik Williams. Da qui ha inizio la festa. Madonna, conquistata dalla bellezza del treno storico, si esibisce anche in alcune pose nell'ultimo vagone, mentre alle sue spalle si vede il paesaggio scorrere via accanto ai binari.

Nei giorni scorsi, a bordo di questo treno, ha raggiunto Lecce dove ha visitato il centro storico e il Duomo. Madonna ha condiviso sui social anche la visita a Ostuni di due giorni fa, questa volta raccontandola sulle note di "Nel blu dipinto di blu" di Modugno. Con il fidanzato, i figli e il suo staff, ha cenato nella "città bianca" e ha cantato "Bella ciao" con il gruppo di musicisti locali "Terraross".

