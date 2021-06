Viso sempre più tirato e décolleté gonfiato: la "new life" di Madonna

Madonna è tornata negli Stati Uniti, con un nuovo progetto e un nuova immagine. "New Life, New York" ha scritto Madge a fianco di un selfie supersexy con il decolleté in primo piano. Il seno, impreziosito da collane e pendenti, sembra però lievitato e anche il viso appare più levigato e sodo. Dettagli che non sono sfuggiti ai suoi follower, che si chiedono se la popstar ultimamente si sia regalata qualche ritocchino.

Madonna negli ultimi anni si era trasferita in Portogallo per seguire la carriera calcistica del figlio David, ma adesso è tornata per riprendersi New York. Qualche settimana fa aveva attraversato l'Oceano per festeggiare insieme ai suoi sei figli i 90 anni del papà Silvio, ma c'è qualcos'altro che bolle in pentola.

L'indizio è tutto nella parola "Re-Invention", accompagnata dall'emoticon di una cinepresa e di un paio di occhi attenti. Da molto tempo sta infatti lavorando alla sua autobiografia e molto presto potrebbe regalare ai fan qualche aggiornamento.

Lo scorso anno la popstar aveva iniziato a lavorare alla sceneggiatura di "Express Yourself" con Diablo Cody (vincitrice di un Oscar per "Juno"), ma la collaborazione pare essere definitivamente terminata. In un recente post, infatti, ha infatti presentato ai follower Erin Wilson, che nel 2016 ha sceneggiato "La ragazza del treno". Avrà finalmente trovato la penna giusta per dipingere la sua vita?

