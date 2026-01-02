Tommy Lee Jones, la figlia Victoria trovata morta in un hotel di San Francisco

Il corpo della 34enne è stato scoperto nella notte di Capodanno. Non sono state rese note le cause del decesso
© Da video
Victoria Jones, la figlia dell'attore Tommy Lee Jones, è stata trovata morta in un hotel di lusso in California, il San Francisco Fairmont, nella notte di Capodanno. A diffondere la notizia è stato il sito Tmz, citando fonti delle forze dell'ordine. Le cause del decesso non sono ancora state rese note, ma secondo il sito hollywoodiano la chiamata ai soccorsi parlava di un "codice 3 per overdose", ipotesi ancora al vaglio degli investigatori.
Il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fatto sapere che i soccorsi sono intervenuti intorno alle 2:52 del mattino presso il Fairmont per un'emergenza medica, ma al loro arrivo la 34enne è stata dichiarata morta. Successivamente, sul posto sono arrivati la polizia e il medico legale, che ha effettuato un primo sopralluogo. Non sarebbero state riscontrate tracce di violenza sul corpo o strumenti vicini alla giovane per l'uso di droga.
La donna, nata nel 1991 dall'attore premio Oscar Tommy Lee Jones e da Kimberlea Cloughley, da giovane aveva lavorato nel mondo dello spettacolo: dopo il debutto al cinema nel 2002 in "Men in Black II" aveva poi partecipato alla serie televisiva "One Tree Hill" (2003) e al film "Le tre sepolture" (2005), diretto dal padre.
Tommy Lee Jones aveva detto di sua figlia: "È una brava attrice, ha la tessera Sag (Screen Actors Guild) e parla uno spagnolo impeccabile. Quando era piccola, ho detto a Leticia, la sua tata, di parlarle in spagnolo". I due sono apparsi insieme spesso sul red carpet, anche nell'ottobre 2018, quando lui era nella giuria del Tokyo Film Festival.