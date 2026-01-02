Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
La tragedia

Tommy Lee Jones, la figlia Victoria trovata morta in un hotel di San Francisco

Il corpo della 34enne è stato scoperto nella notte di Capodanno. Non sono state rese note le cause del decesso

02 Gen 2026 - 16:51
© Da video

© Da video

Victoria Jones, la figlia dell'attore Tommy Lee Jones, è stata trovata morta in un hotel di lusso in California, il San Francisco Fairmont, nella notte di Capodanno. A diffondere la notizia è stato il sito Tmz, citando fonti delle forze dell'ordine. Le cause del decesso non sono ancora state rese note, ma secondo il sito hollywoodiano la chiamata ai soccorsi parlava di un "codice 3 per overdose", ipotesi ancora al vaglio degli investigatori. 

Leggi anche
Rob Reiner con il figlio Nick

Omicidio di Rob Reiner, tracce di sangue nella stanza d’albergo del figlio Nick

Rob Reiner con il figlio Nick

Il figlio dei Reiner incriminato per l'omicidio dei genitori

Il ritrovamento

 Il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fatto sapere che i soccorsi sono intervenuti intorno alle 2:52 del mattino presso il Fairmont per un'emergenza medica, ma al loro arrivo la 34enne è stata dichiarata morta. Successivamente, sul posto sono arrivati la polizia e il medico legale, che ha effettuato un primo sopralluogo. Non sarebbero state riscontrate tracce di violenza sul corpo o strumenti vicini alla giovane per l'uso di droga.

Leggi anche
Brigitte Bardot 

Addio a un'icona del cinema: è morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni

Chi era Victoria Jones

 La donna, nata nel 1991 dall'attore premio Oscar Tommy Lee Jones e da Kimberlea Cloughley, da giovane aveva lavorato nel mondo dello spettacolo: dopo il debutto al cinema nel 2002 in "Men in Black II" aveva poi partecipato alla serie televisiva "One Tree Hill" (2003) e al film "Le tre sepolture" (2005), diretto dal padre. 

Tommy Lee Jones aveva detto di sua figlia: "È una brava attrice, ha la tessera Sag (Screen Actors Guild) e parla uno spagnolo impeccabile. Quando era piccola, ho detto a Leticia, la sua tata, di parlarle in spagnolo". I due sono apparsi insieme spesso sul red carpet, anche nell'ottobre 2018, quando lui era nella giuria del Tokyo Film Festival.

Ti potrebbe interessare

san francisco
cinema
hollywood

Sullo stesso tema