Tommy Lee Jones, la figlia Victoria trovata morta in un hotel di San Francisco

Tommy Lee Jones aveva detto di sua figlia: "È una brava attrice, ha la tessera Sag (Screen Actors Guild) e parla uno spagnolo impeccabile. Quando era piccola, ho detto a Leticia, la sua tata, di parlarle in spagnolo". I due sono apparsi insieme spesso sul red carpet, anche nell'ottobre 2018, quando lui era nella giuria del Tokyo Film Festival.