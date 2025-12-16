Il figlio dei Reiner incriminato per l'omicidio dei genitori

Nick Reiner, figlio del famoso regista Rob Reiner, deve inoltre rispondere di una specifica aggravante secondo cui avrebbe usato personalmente un'arma pericolosa
Rob Reiner con il figlio Nick © IPA
I procuratori di Los Angeles hanno annunciato che incrimineranno Nick Reiner, figlio del regista Rob Reiner, con due capi d'accusa per omicidio di primo grado per l'uccisione dei suoi genitori. Nick Reiner deve inoltre rispondere di una specifica aggravante secondo cui avrebbe usato personalmente un'arma pericolosa e letale, un coltello. Non è ancora stata presa una decisione da parte dei pubblici ministeri se chiedere la pena di morte.
Il procuratore ha aggiunto che la relativa documentazione sarà depositata in tribunale in giornata, e che Reiner sarà portato in tribunale per la lettura delle accuse una volta che saranno completati tutti gli accertamenti medici del caso.
I corpi di Rob Reiner e Michele Singer Reiner sono stati rinvenuti domenica 14 dicembre nella loro abitazione di Brentwood. Le autorità hanno stabilito che si tratta di un omicidio e hanno arrestato il figlio Nick poco dopo. Rob Reiner era noto per aver diretto film divenuti classici del cinema statunitense come "Stand by me", "Harry ti presento Sally", "Misery non deve morire", "La storia fantastica". Michele Singer era fotografa e produttrice e, come il marito, attiva nella difesa dei diritti Lgbtq+.