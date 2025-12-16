Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
rischia la pena di morte

Il figlio dei Reiner incriminato per l'omicidio dei genitori

Nick Reiner, figlio del famoso regista Rob Reiner, deve inoltre rispondere di una specifica aggravante secondo cui avrebbe usato personalmente un'arma pericolosa

16 Dic 2025 - 23:28
Rob Reiner con il figlio Nick © IPA

Rob Reiner con il figlio Nick © IPA

I procuratori di Los Angeles hanno annunciato che incrimineranno Nick Reiner, figlio del regista Rob Reiner, con due capi d'accusa per omicidio di primo grado per l'uccisione dei suoi genitori. Nick Reiner deve inoltre rispondere di una specifica aggravante secondo cui avrebbe usato personalmente un'arma pericolosa e letale, un coltello. Non è ancora stata presa una decisione da parte dei pubblici ministeri se chiedere la pena di morte. 

Leggi anche
Rob Reiner con il figlio Nick

Omicidio di Rob Reiner, tracce di sangue nella stanza d’albergo del figlio Nick

Il procuratore ha aggiunto che la relativa documentazione sarà depositata in tribunale in giornata, e che Reiner sarà portato in tribunale per la lettura delle accuse una volta che saranno completati tutti gli accertamenti medici del caso.

I corpo trovati in casa

  I corpi di Rob Reiner e Michele Singer Reiner sono stati rinvenuti domenica 14 dicembre nella loro abitazione di Brentwood. Le autorità hanno stabilito che si tratta di un omicidio e hanno arrestato il figlio Nick poco dopo. Rob Reiner era noto per aver diretto film divenuti classici del cinema statunitense come "Stand by me", "Harry ti presento Sally", "Misery non deve morire", "La storia fantastica". Michele Singer era fotografa e produttrice e, come il marito, attiva nella difesa dei diritti Lgbtq+. 

rob reiner