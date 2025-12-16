Omicidio di Rob Reiner, tracce di sangue nella stanza d’albergo del figlio Nick

Secondo quanto riportato da "People" e da "TMZ", Rob Reiner e il figlio Nick avrebbero avuto una discussione molto accesa durante una festa natalizia organizzata da Conan O'Brien sabato sera, poche ore prima dell'omicidio. Testimoni descrivono una scena tesa, con Nick visibilmente agitato e il padre che avrebbe cercato di calmarlo. I due sarebbero poi usciti separatamente dall'abitazione del conduttore, e da quel momento i loro destini si sarebbero divisi in modo drammatico. Rob e la moglie Michele avrebbero fatto ritorno a casa, mentre Nick, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe diretto altrove.