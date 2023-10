Problemi con l'alcol

Tommy Lee ha 61 anni e ha raccontato le esperienze rock'n'roll vissute con la sua band soffermandosi sulla sua spiccata passione per l’alcol e per la vodka: "Lo giuro, due galloni. Non pinte, non quarti di litro ma galloni! L’ho fatto per molto tempo, è una cosa che ti distrugge il fegato. Riesce appena a funzionare" ha ribadito. E ha poi spiegato: "Dannazione, è semplice innamorarsi del modo in cui ti fa sentire rilassato. Poi all’improvviso pensi: cazzo, bevo sette litri e mezzo di vodka al giorno, finirò per ammazzarmi".