Tommy Lee sfida Instagram e Facebook con un nudo integrale frontale

Nel mondo social dove un capezzolo è motivo di ban quasi certo, Tommy Lee, batterista dei Motley Crue , ha pensato bene di postare una sua foto in nudo integrale... frontale . Nulla è lasciato all'immaginazione nell'autoscatto accompagnato dal commento "Ooooopppsss". La foto, per il momento sfuggita alle forche caudine della censura, è comunque stata molto apprezzata dai follower, raccogliendo in poco più di due ore quasi 23mila like.

Che il musicista americano abbia sempre avuto un rapporto decisamente libero e disinibito con sesso e nudità lo sa bene chi lo ha seguito nella sua avventura con i

Motley Crue

The Dirt

videotape hard

Pamela Anderson

(una delle band più oltraggiose degli anni 80, la cui storia è stata narrata senza censure nell'autobiografia "", pubblicata anche in Italia). Per non parlare poi delrubato più famoso della storia. Quello girato da Lee edurante la loro luna di miele, nel 1995, e che, trafugato, venne diffuso in vhs e poi in Rete. Un episodio che ha fatto talmente epoca che recentemente a quella vicenda è stata dedicata anche una serie tv.

Instagram

Insomma, non è certo la prima volta che Tommy Lee mostra pubblicamente il suo sesso. Però fa comunque effetto vederglielo fare via social, su piattaforme solitamente molto attente a censurare il censurabile. Anche se il testo del post lascia intendere una distrazione, in realtà la cosa sa di provocazione deliberata. Inutile dire che il post ha scatenato i fan di Lee che hanno commentato nei modi più vari. Tantissimi gli hanno fatto notare che non poteva fare quello che stava facendo e che il post sarebbe stato rimosso da lì a poco, molti altri si sono sbizzarriti nel fare battute ironiche prendendo spunto dalle dimensioni dei genitali di Lee.

A tal proposito, poco dopo il musicista ha fatto un altro post sul tema. Decisamente meno esplicito e più puntato sull'ironia, dove un uomo nudo viene guardato un elefante che gli chiede "ma come fate a respirare con quella cosa piccola?".

In questo periodo Lee sta girando gli stadi degli Stati Uniti con i Motley Crue in tour che li vede esibirsi insieme a

Def Leppard, Poison

Joan Jett and the Blackhearts

. E nel tempo libero dà aria a... i suoi pensieri.