Carolina (la sua compagna, ndr)". Tredici tracce che comprendono anche i singoli già usciti nei mesi scorsi, ovvero "Viaggio Intorno al sole" (disco d’Oro), "Amore Indiano" (in collaborazione con i Baustelle) , oltre alla title track e al singolo "Blu Ghiaccio Travolgente" . "E'un disco nato in maniera molto spontanea in netto contrasto con la solitudine di 'Space Cowbay' (album di debutto dell'artista datato 2022, ndr), che era nato nella pandemia, dentro le morti. Sono finalmente uscito dalla scatola di casa e questo disco è molto energico e molto entusiasta", racconta il cantautore romano a Tgcom24.

I brani, interamente scritti da Tommaso, fotografano momenti di assoluta gioia e contentezza, ma anche frammenti di dolore, con il quale riconciliarsi per dare spazio al cambiamento. "È il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia poetica, di ciò che sono diventato e di ciò che sono stato. Con questo disco, con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me", scrive l'artista sui social.



Qual è la tua sensazione stupenda Tommaso?

Quella provata dopo un momento di orrore e di terrore, che ho attraversato e che sono riuscito a trasformare in qualcosa di stupendo. Ho cercato di scrivere come mi sentivo come, seduto all'inferno, ho fatto pace con me stesso e con il mondo: "'Malgrado la malinconia tendo alla luce”

Nei brani parli però anche tanto d'amore... Carolina, la tua compagna è una fonte di ispirazione per te?

Quando penso a lei sono molto emozonato... lei è la mia sensazione stupenda. Non potrei farne a meno



In molte canzoni parli della musica come di un dono, una salvezza...

Non è solo la musica, ma l'arte in generale. Sono affezionato al concetto foscoliano e romantico che l'arte, in qualsiasi sua forma, dalla pittura al cinema, alla musica, conservi la memoria storica delle nostre vite. Noi abbandoneremo questa terra, che non esisterà più, resterà però questo frammento di ghiaccio blu, che vagherà nei secoli e dentro cì sarà tutto, dai Beatles, alla nostra chiacchierata di oggi, ci sarà tutto perchè l'arte è immortale. E' l'arte a restare

Perché niente davvero muore

In fondo lo sai anche tu

Vivremo sempre dentro a una canzone

Spinti all’infinito in un frammento

di blu ghiaccio travolgente

In "Quando si alza il vento" invece canti: "Lotterò Per un albero Legherò Il mio braccio al tuo"...

'Quando si alza il vento' è uno dei brani più significativi dell'album, è parla del mio rapporto con la mia città Roma, anche se poi il discorso vale per tutte le città. C'è tutta la mia tristezza di quando vedo una città coì sporca e piena di rifiuti. Sono affezionato al tema della natura e delle'ecologia, un retaggio della mia infanzia quando mia madre accompagnandomi a scuola in auto si fermava ogni volta che vedeva qualcuno lanciare dal finestrino qualcosa, scendeva e cortesemente pretendeva che venisse raccolto. Bisogna aver amor proprio per la propria città, ma è molto difficile far venire voglia alle persone di amare la propria città se la vedi sempre sporca...

Anche in "Figlio del mare" parli della terra, e sottolinei quanto sia bella usando persino lo slang napoletano: "N'goppa sta terra Lo vedi com’è bella"...

E una delle canzoni che amo di più, c'è dietro parte della mia cultura meridionalistica, campana di origine, un omaggio ai maestri Pino Daniele, Totò e la famiglia De Filippo. Sono molto legato a quel mondo.

La canzone è nata un giorno d'estate di due anni fa in Corsica, mentre camminavo da solo sulla spiaggia. Arrivavo da un periodo difficile, confesso di aver avuto un po' di problemi di ansia e angoscia, non ruscivo più nemmeno a fare cose semplicissime come scendere a prendere un pacchetto di sigarette, in quella fase della mia vita. Quel giorno, sulla spiaggia, mi sono visto lì a camminare con le mie gambe e mi sono ritrovato come un figlio del mare: è un po' la mia canzone della rinascita.

Con l'uscita del nuovo album, Paradiso, dopo un'anteprima nei pub a contatto con la gente: "Un'eperienza mistica, che vorrei ripetere", tornerà a suonare live nei palasport da novembre. Ci saranno i nuovi brani e i successi ottenuti con i Thegiornalisti, da "Completamente" a "Riccione", passando per "Felicità Puttana".

Sul palco, nei prossimi concerti, con lui ci sarà anche Marco Rissa, ex compagno di band e amico, che suonerà la chitarra elettrica: "Non ha niente a che fare con la reunion dei Thegiornalisti, io e Marco siamo sempre rimasti in contatto e mi fa piacere che due grandi chitarristi suonino con me ai live: è sempre stato un mio grande sogno.



Ecco le date del tour

Giovedì 16 novembre 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 19 novembre 2023 – Napoli @ PalaPartenope

Martedì 21 novembre 2023 – Bari @ PalaFlorio

Sabato 25 novembre 2023 – Padova @ Kioene Arena

Martedì 28 novembre 2023 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum