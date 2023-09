"Sensazione stupenda" è il secondo lavoro in studio della carriera solista di Tommaso Paradiso e conterrà anche i singoli "Viaggio Intorno Al Sole" e "Amore Indiano" (in collaborazione con i Baustelle), usciti nel corso del 2023. Il disco è stato interamente scritto da Tommaso Paradiso, che si è avvalso della collaborazione in studio dei musicisti che lo accompagnano in tour.

Il singolo anticipa il nuovo lavoro di Tommaso Paradiso, un disco intimo, profondo, rappresentativo di uno degli autori italiani contemporanei che meglio interpretano le emozioni. Il cantautore presenterà il nuovo album attraverso il Sensazione Stupenda Premiere Tour (13 settembre – 5 ottobre), un giro nei pub di sette città italiane, un’esperienza immersiva e intima nell’immaginario dell’artista, un’occasione unica per incontrare l’artista e ascoltare i suoi più grandi successi affiancati da preziose anticipazioni dell’album, in un’atmosfera speciale.

Il tour

Il tour Tommy 2023 sarà l’occasione per ascoltare live i nuovi brani di “Sensazione Stupenda” e anche tutti i più grandi successi che lo hanno reso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da "Completamente" (triplo platino) a "Riccione" (quadruplo platino), fino a "Ricordami" (disco di platino) e "Non avere Paura", entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri "Felicità Puttana" (quadruplo platino), "Da Sola In The Night" (disco di platino), "Promiscuità", "Fine Dell’Estate" (disco d’oro), "Zero Stare Sereno" (disco di platino), "Tutte Le Notti" (disco d’oro) e "Magari No" (disco d’oro), dall’album "Space Cowboy" (disco d’oro). Queste le date: 16 novembre Roma, 19 novembre Napoli, 21 novembre Bari, 25 novembre Padova, 28 novembre Assago (MI), 2 dicembre Catania, 6 dicembre Torino.