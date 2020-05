Tommaso Paradiso firma la colonna sonora del film "Sotto il sole di Riccione" 

A causa del coronavirus anche le vacanze saranno un miraggio da assaporare virtualmente? Nell'attesa di scoprirlo arriva "Sotto il sole di Riccione" un film originale Netflix in associazione con Mediaset che sbarca sulla piattaforma il 1° luglio. Il film balenare racconta l'estate di un gruppo di ragazzi nella città della riviera romagnola e il ricordo vola subito a "Sapore di mare". Guarda caso il soggetto e la sceneggiatura sono di Enrico Vanzina , maestro della commedia sentimentale che con il fratello Carlo girò il cult. Il titolo è preso direttamente dal ritornello del noto tormentone estivo cantato dai Thegiornalisti e non a caso Tommaso Paradiso ha firmato la colonna sonora oltre a partecipare al film con un cameo.

La notizia della partecipazione di Paradiso (da sempre grande fan del cinema degli anni 80 e dei Vanzina) alle riprese di un film ambientato a Riccione era trapelata già lo scorso settembre, mentre le riprese del concerto che si vedono nel film (all'Arena sul mare di Piazzale Roma a Riccione) si sono tenute lo scorso ottobre, quando il cantante aveva già divorziato dagli altri due componenti dei Thegiornalisti.

Vanzina ha parlato del film come "modernissimo ma dal sapore antico, fatto di grandi professionalità che non hanno paura dei puntare sui giovani protagonisti per un cinema popolare, che non perde mai di vista il rapporto con il pubblico“. Il regista e sceneggiatore non è l'unico trait d'union con i film estivi del passato. Nel cast infatti ci sono Isabella Ferrari, che aveva fatto proprio il suo esordio in "Sapore di mare", e Andrea Roncato, già protagonista in "Abbronzatissimi" e "Rimini Rimini".

Il film segna il debutto alla regia di un lungometraggio degli YouNuts!, duo composto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo che ha collaborato con alcuni dei più importanti artisti italiani del calibro di Jovanotti, Marco Mengoni, Salmo, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Giorgia.

LA TRAMA - Nel cuore della riviera romagnola, a Riccione, d’estate arrivano ragazzi da tutta Italia. Ciro (Cristiano Caccamo) arriva dal sud e sogna di diventare un cantante, tenta un provino ma qualcosa va storto. Diventa bagnino, attirando su di sé le attenzioni di tutte le ragazze. Marco (Saul Nanni) è da sempre innamorato di Guenda (Fotinì Peluso), ma non ha mai trovato il coraggio di dichiararsi. In suo aiuto arriverà Gualtiero (Andrea Roncato) playboy e bagnino a riposo, deciso a condividere i suoi segreti con un ragazzo a cui sembra manchi decisamente l’audacia. Vincenzo (Lorenzo Zurzolo) è un ragazzo non vedente che viaggia con sua madre (Isabella Ferrari), una donna apprensiva e molto protettiva. Quest’anno però Vincenzo ha deciso di lasciare la mamma sotto l’ombrellone e farsi degli amici: incontra così Furio (Davide Calgaro) e il suo gruppo, ognuno diverso dall’altro ma uniti da una grande amicizia.

TI POTREBBE INTERESSARE: