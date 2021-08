Tom Cruise infuriato, rubata l'auto della sua bodyguard con dentro tutti suoi bagagli per un valore di migliaia di sterline

Brutta sorpresa per Tom Cruise a Birmigham durante le riprese di "Mission: Impossible 7" . L'attore è su tutte le furie perché l'auto, una BMW da 100mila sterline, della sua body guard, parcheggiata davanti al Grand Hotel, dove alloggiava, è stata rubata con dentro tutti i suoi bagagli per un valore di migliaia di sterline. Stando alla polizia, che ha poi recuperato il veicolo, purtroppo senza valigie, i ladri avrebbero usato uno scanner per clonare il segnale dal telecomando dell'auto che hanno portato via in pochi minuti.

Grande imbarazzo per la squadra di sicurezza e soprattutto per la bodyguard della star, come riferiscono alcune fonti vicine all'attore a The Sun. Cruise sta girando le scene per il prossimo blockbuster in un centro commerciale di Birmingham insieme alla sua co-protagonista Hayley Atwell.

La BMW, poi rubata, è quella con la quale la guardia del corpo è andato a prendere l'attore pochi giorni fa al suo arrivo con un elicottero atterrato in una lussuosissima villa nel Kent.

Il furto sarebbe avvenuto quasi certamente grazie alla clonazione del segnale radio del telecomando, processo ripetuto poi per avviare il motore.

The Sun riporta che la BMW ha fornito a Tom un'auto sostitutiva identica entro poche ore dal furto.

Questa ennesima disavventura per l'attore arriva dopo che le riprese di "Mission: Impossible 7" sono state interrotte più volte durante la pandemia, ultima tra queste di nuovo a giugno a causa di un test Covid positivo tra i membri del cast, test che in molti ipotizzano potrebbe essere stato addirittura di Cruise stesso.

