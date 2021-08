Nuova Mission: Impossible per Tom Cruise: atterra a sorpresa nel giardino di una famiglia inglese

Non è la scena di un film d'azione. Anche se avrebbe potuto esserlo, con tanto di superstar coinvolta. Il protagonsita è Tom Cruise che sta girando in Gran Bretagna, vicino Birminghan, alcune scene del settimo capitolo di "Mission: Impossible" . A causa della chiusura di tutti gli aeroporti vicini al set, infatti, l'elicottero che trasportava l'attore è atterrato nel giardino privato di una famiglia. Una sorpresa accolta con molta emozione ed entusiasmo...

Nemmeno la chiusura degli aeroporti vicini al set della saga hanno fermato il ligio Tom Cruise. Pur di continuare le riprese del nuovo film in lavorazione, la star hollywoodiana ha insistito per atterrare nel giardino privato dell'abitazione della famiglia Webb del Warwickshire. Secondo quanto riportato da BBC, la famiglia non sapeva che a bordo dell'elicottero ci fosse proprio Cruise. Era solo stata avvertita della possibilità che un divo potesse atterrare nel loro giardino.

Accordato l'atterraggio, la star di "Mission: Impossible" è arrivato (insieme alla co-protagonista e, pare, nuova fiamma Hayley Atwel), dimostrando riconoscenza e ripagando la famiglia con uno scatto fotografico e un giro in elicottero ai figli della coppia padrona del terreno. La signora Webb ha raccontato alla BBC: "Pensavo che i bambini potessero divertirsi all'idea di vedere un vero elicottero atterrare nel nostro giardino. Poi è uscito Tom Cruise, è andato verso i nostri figli, li ha salutati, ha scambiato qualche parola con loro, si è avvicinato a noi e ci ha salutati con il gomito. Wow!". "È stata una giornata incredibile, surreale. Ancora adesso non riesco a credere che sia successo", ha concluso.