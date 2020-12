Tom Cruise e Hayley Atwell "sono inseparabili": l'amore nato sul set di "Mission Impossible 7"

Tom e Hayley: un amore spericolato sul set IPA 1 di 15 IPA 2 di 15 IPA 3 di 15 IPA 4 di 15 IPA 5 di 15 IPA 6 di 15 IPA 7 di 15 IPA 8 di 15 IPA 9 di 15 IPA 10 di 15 IPA 11 di 15 IPA 12 di 15 IPA 13 di 15 IPA 14 di 15 IPA 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Fonti vicini alla produzione hanno spifferato al tabloid che la frequentazione va avanti già da qualche mese: "Tom e Hayley sono andati d’accordo sin dal primo giorno di riprese. Il lockdown e tutte le difficoltà che ha comportato li hanno avvicinati ancora di più e sono praticamente inseparabili. Si sono incontrati diverse volte dopo il lavoro e lei è stata anche nella sua residenza di Londra, sembrano davvero felici".

Tom e Hayley hanno viaggiato insieme in giro per il mondo, per le riprese del settimo capitolo della saga, e pare si siano goduti molto l'avventura romantica. A fine novembre l'attrice aveva infatti condiviso una foto (scattata dal fotografo Christopher McQuarrie) di loro due sorridenti a Roma, pronti a girare una scena in auto. "Il mio nuovo istruttore di guida. Spero di non andare a sbattere contro niente...", aveva commentato lei sui social. Una volte terminate le riprese il loro amore resisterà ai rispettivi impegni lavorativi o diventerà "impossible"?

