Bloccate per Covid le riprese di “Mission Impossible” con Tom Cruise

Dopo i mesi di chiusura per il virus e lo slittamento dalla primavera all’autunno, Tom Cruise è finalmente giunto in Laguna. Le riprese di "Mission: Impossible 7" a Venezia non hanno tradito le aspettative. Il divo, con mascherina nera e in completo scuro elegante, ha indossato i panni di Ethan Hunt non risparmiandosi nelle scene d'azione e mettendo in mostra le sue abilità atletiche. Le prime immagini ci mostrano Cruise mentre salta da un'imbarcazione all'altra lungo i canali della città