Tom Cruise a Roma: sgommate e inseguimenti per le riprese di "Mission: Impossible 7"

Dopo Norvegia e Regno Unito è il turno dell'Italia. Proseguono le riprese europee dell'atteso "Mission: Impossible 7" e Tom Cruise è a Roma in versione Ethan Hunt già in azione sotto l'occhio vigile del regista Christopher McQuarrie . Il nuovo capitolo della saga spy-action è sbarcato finalmente nella Capitale, dove saranno girate diverse scene tra le strade del centro storico che si protrarranno per diverse settimane.

Macchine e moto che sgommano a tutta velocità e inseguimenti mozzafiato saranno protagonisti in diverse location della Capitale, tra i Fori Imperiali, Largo Corrado Ricci, piazza Lovatelli, il Rione Monti e il Rione Sant'Angelo. Tra le vie in cui saranno impegnati cast e troupe della produzione hollywoodiana ci saranno tra le altre via dei Serpenti, via Panisperna, via Cavalletti, via della Tribuna Campitelli, via dei Funari e via Sant'Angelo in Pescheria.

Nel cast della pellicola, oltre al divo, ci sono anche Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Henry Czerny, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff e Ving Rhames.

