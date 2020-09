Tiziano Ferro torna con un album di cover, la prima è "Rimmel"

Per il suo primo album di cover Tiziano Ferro ha reinterpretato 13 brani di autori italiani che con queste canzoni hanno dato forma a piccoli miracoli nel corso della sua vita, come “luci piccolissime in fondo al tunnel, risposte, ispirazione, voglia di cambiamento, testardaggine, coraggio, risate, amore”. Giovedì 3 settembre esce "Rimmel", la canzone di Francesco De Gregori che Tiziano ha scelto come primo singolo per anticipare “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri”, il secondo capitolo dell’album pubblicato nel 2019 e già certificato doppio Platino.