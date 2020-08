Tiziano Ferro adotta un nuovo cane dopo la scomparsa di Beau: ecco Jake

"La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo", ha scritto Tiziano Ferro sul suo profilo Instagram. Dopo la tragica scomparsa dell'amato cane, il cantante ha annunciato di aver accolto un nuovo amico a quattrozampe, Jake. "Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi", ha raccontato postando un video in cui appare mentre accarezza il cane, che spontaneamente si è avvicinato a lui in canile.