Le lacrime di Tiziano Ferro: il cane Beau non ce l'ha fatta

"Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte", con un doloroso post sul suo profilo Instagram Tiziano Ferro ha annunciato la morte del suo cane. Beau era stato operato d'urgenza tre giorni fa per una emorragia. Negli ultimi giorni l'artista aveva condiviso sui social le preoccupazioni per il fedele amico e la storia aveva commosso i fan.

"Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore", ha scritto ancora Tiziano Ferro che, con il marito Viktor, aveva adottato Beau lo scorso aprile in un canile, insieme ad Ellie: due dobermann abbandonati perché non abbastanza aggressivi per cacciare.

Dal 24 agosto Ferro aveva tenuto sulle spine i fan, postando uno scatto in bianco e nero, dalla sua camera da letto di Los Angeles per raccontare la vicenda: "L’abbiamo ricoverato ieri sera d’urgenza, ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso". Poi l’esito, parzialmente positivo e i giorni sotto osservazione. Il penultimo post era accompagnato da un video di Beau dopo l’intervento. "Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla struttura. Anche oggi non tornerà a casa. Stiamo aspettando i risultati della trasfusione. Non so cosa faremmo senza l’amore che stiamo ricevendo, non lo so. Grazie di cuore". Nonostante le speranze, però, l'adorato cane non ce l’ha fatta.



Durante gli scorsi mesi il cantante ha spesso pubblicato immagini dei suoi cani su Instagram, lanciando anche messaggi contro l'abbandono degli animali. In questo caso, ha chiuso l'accorato messaggio per la morte dell'amico a quattrozampe, scrivendo: "Adottate un cane adulto, pensateci se potete".