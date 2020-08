Tiziano Ferro rivede il cane Beau e si commuove

Lo ha visto solo per 5 minuti, ma tanto è bastato per farlo felice e commuoverlo. Tiziano Ferro ha postato sui social un video che lo immortala mentre abbraccia l'amato Beau, il cane che ha adottato ad aprile e che è stato operato d'urgenza per una improvvisa emorragia interna. "Anche oggi non tornerà a casa", scrive però triste il cantante che appare in lacrime e visibilmente scosso.