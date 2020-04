Tiziano Ferro e il marito adottano due cani: "Abbandonati perché non sapevano cacciare e aggredire"

Dopo il dolore per la perdita di Piper e Penny, Tiziano Ferro e il marito Victor Allen ritrovano il sorriso grazie all'adozione di altri due cani. "Niente ci consolerà dal dolore della perdita di Penny e Piper - afferma il cantante -. Ma abbiamo voluto guardare avanti, dare nuove opportunità ad altri angeli e siamo corsi in canile. Vi presento Ellie e Beau: 7 e 8 anni, abbandonati perché non sapevano cacciare, aggredire e perché non essendo puri Dobermann non potevano concepire cuccioli da 3.000 euro".