Tiziano Ferro porta il marito Victor dai suoceri a Latina

Vacanze di Natale, ma anche vacanze d’amore e di relax come raccontano le immagini esclusive di " Chi " (in edicola dall'8 gennaio) che immortalano Tiziano Ferro e il marito Victor Allen a passeggio, in teneri atteggiamenti, per le vie di Latina dove vive da sempre la famiglia Ferro e dove ha dormito, per la prima volta, la coppia. Tutti sotto lo stesso tetto e niente hotel, assicurano i beninformati.

Del resto tra suoceri e genero è stato amore a prima vista. E dietro un grande amore ci sono sempre grandi progetti. Si parla di una casa in Italia, per la gioia della signora Giuliana che non è ancora mai andata a trovarli dall’altra parte dell’oceano, ma anche dell’idea di allargare la famiglia.



"Per te e con te sarei pronto a diventare genitore", avrebbe dichiarato nell’ultimo anno Victor al marito. Terminate le feste, però, i coniugi si sono separati. Victor è tornato in California, mentre Tiziano è rimasto in Italia. Lo attende il 70° Festival di Sanremo, dove sarà ospite di Amadeus tutte le sere, un documentario sulla sua vita e un lungo tour che lo porterà in giro per gli stadi di tutta Italia.

