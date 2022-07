Tiziano Ferro perde la battaglia con il fisco: pignorati 9 milioni di euro

L'artista, che ormai risiede da anni a Los Angeles, ha in corso da tempo una battaglia legale con l'Agenzia delle Entrate e i suoi legali si erano opposti al pignoramento. Istanza di sospensione rigettata perché, si legge nel dispositivo, "non si ravvisano i presupposti per la sospensione del pignoramento e della procedura esecutiva in corso".

Si tratta comunque solo della fase cautelare perché Ferro potrà introdurre il giudizio di merito per far valere le proprie ragioni.