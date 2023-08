"E' una canzone che rivendica il valore di chi vive a testa bassa, consapevole delle proprie fragilità, pronto a celebrare i propri difetti come fossero segni distintivi, che ci rendono unici e splendidi. Vincenti", sottolineano gli artisti. "Abbiamo vinto già" è scritto (testo e musica) da Tiziano Ferro, Manuel Rocchi e J-Ax e prodotto da Tiziano Ferro e Marco Sonzini.

Il mondo di Tiziano Ferro Cantautore, autore e produttore, Tiziano Ferro ha venduto più di venti milioni di dischi nel mondo. A dare il via alla sua ventennale carriera è stato il singolo "Xdono" (che ottenne il terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Europa nel 2002) seguito dal primo album “Rosso relativo” che con oltre due milioni e mezzo di copie vendute nel mondo è uno dei dischi italiani più venduti della storia. Ad oggi ha all’attivo nove album (tra cui l’ultimo “Il mondo è nostro” pubblicato lo scorso novembre) e una raccolta “best of” che lo hanno reso uno dei più influenti e innovativi cantautori italiani contemporanei e uno degli artisti italiani più apprezzati e famosi in Italia e nel mondo. Oltre che in lingua italiana, Tiziano Ferro canta in inglese, spagnolo, portoghese e francese e nel corso della sua carriera ha più volte collaborato con importanti artisti della scena musicale italiana e mondiale. Oltre 20 anni di carriera ha ottenuto numerosi premi, candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello nazionale e internazionale ed è membro votante della giuria dei Grammy Award.

Un 2023 di grandi soddisfazioni Il 2023 è un anno di grandi soddisfazioni per Ferro che reduce dalla pubblicazione del suo ultimo album ha pubblicato l’inedito “Destinazione mare” ed è tornato finalmente dal vivo dopo 6 lunghi anni di assenza. Durante il TZN 2023 Ferro ha festeggiato (con una scaletta di 33 brani) gli oltre 20 anni di carriera esibendosi nei principali Stadi italiani e ospitando grandi amici e colleghi davanti ad oltre 570 mila persone. Ferro ha inoltre appena annunciato l’uscita del suo primo romanzo “LA FELICITA’ AL PRINCIPIO” atteso per il prossimo 3 ottobre (pubblicato da Mondadori). Ferro ha già pubblicato due libri: nel 2010 "Trent’anni e una chiacchierata con papà" e nel 2012 "L’amore è una cosa semplice".

J-Ax il precursore Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, nasce a Milano il 5 agosto 1972. In 30 anni di carriera colleziona 72 dischi di Platino e 19 dischi d’Oro, 905 milioni di streaming su Spotify, 820 milioni di video streaming su YouTube e 2 milioni 800 mila followers su IG. Cantautore e producer, si dimostra un vero precursore capace di anticipare i tempi restando costantemente in prima linea, partendo dal rap, passando per il rap’n’roll, fino a diventare punto di riferimento della scena pop musicale italiana, con lo stile inedito e rivoluzionario che da sempre lo contraddistingue.