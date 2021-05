Timothée Chalamet sarà il nuovo Willy Wonka

La trama al momento è ancora ignota e si sa solo che si tratterà di una storia originale e sarà diretta da Paul King, già regista dei primi due episodi di "Paddington", la saga dell'orsetto che ha avuto un grande successo tra il pubblico più giovane. La data d’uscita è fissata per il 17 marzo 2023.

Per il ruolo del giovane Willy in passato era circolati vari nomi, tra cui soprattutto quello di Tom Holland oltre a quelli di Ryan Gosling, Donald Glover ed Ezra Miller.

La carriera di Chalamet intanto è in costante ascesa. Attendiamo di vedere l’attore candidato all’Oscar per "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino nel reboot di "Dune" di Denis Villeneuve e in "The French Dispatch" diretto da Wes Anderson. Dopo aver completato le riprese di "Don’t Look Up" con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence è stato annunciato anche tra i protagonisti del nuovo film di Guadagnino, "Bones and All".