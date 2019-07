Addio a Denise Nickerson, la Violetta Beauregarde del "Willy Wonka" originale

Addio a Denise Nickerson . E' stata la Violetta Beauregarde del primo " Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato ", girato nel 1971 con protagonista Gene Wilder. La Nickerson aveva 62 anni e lo scorso anno era stata colpita da un ictus. Oltre al film tratto dal libro di Roald Dahl la Nickerson partecipò a numerose serie televisive, come "The Electric Co." e "La famiglia Brady", per poi ritarsi dalle scene nel 1978, poco più che ventenne.

I familiari dell'attrice hanno deciso di far staccare le macchine che la tenevano in vita dopo un nuovo ricovero per un polmonite. Le condizioni della Nickerson erano in continuo peggioramento e i suoi cari hanno preferito evitarle ulteriori sofferenze.



Le ultime volontà dell'attrice sono state quelle di essere cremata e che le sue ceneri fossero utilizzate per un'opera d'arte in vetro.