Coronavirus, Timothée Chalamet dedica un pensiero speciale a Crema: "Il mio cuore è con te"

Anche le ricorrenze non sono più le stesse durante questo periodo di emergenza coronavirus. Per l'86esimo compleanno della mamma, la figlia Emanuela Nichetti le ha dovuto fare gli auguri attraverso un vetro. E' accaduto a Crema. "Non ho potuto nemmeno abbracciarla per evitare di passarle le schifezze che girano nel mondo qui fuori - ha scritto la donna su Facebook come descrizione della foto che le ritrae sorridenti l'una di fronte all'altra - Sono stata con lei per un po', così, e ci siamo parlate attraverso il vetro. Prima o poi, però, faremo una grande festa".