Thomas dei Maneskin suona una marcia nuziale rock su un tetto e infiamma i social: "Chi si sposa?"

Il video postato anche su Spotify è diventato subito virale. Un'esibizione, quella del chitarrista della band capitanata da Damiano, che ha incuriosito tutti. "Chi si sposa?" hanno chiesto alcuni, mentre per molti si tratterebbe dell'ennesima promozione per il nuovo singolo, "Gossip" previsto per il 13 gennaio o per l'album "Rush", in arrivo il 20 gennaio. La clip si conclude con una data però, che non è quella dell'uscita del disco, bensì il giorno prima, il 19 e con l'emoticon di un anello da fidanzamento con brillante. L'appuntamento per la sorpresa, che i Maneskin hanno in serbo per i loro fan, è quindi per il 19 gennaio a Roma...

In attesa che si sveli il "mistero" dietro alla performance di Thomas Raggi sulla terrazza romana, i fan si accontentano di monitorare i social alla ricerca di indizi sul nuovo singolo e sull'album in arrivo.



Solo pochi giorni fa ad esempio Damiano ha shockato i fan rasandosi a zero e condividendo sui social il video del taglio di capelli e il risultato finale. "I rumors dicono che Damiano si sia rasato completamente la testa", si legge sul profilo del gruppo a margine della foto in cui il 24enne è pelato, mentre il chitarrista Thomas impugna un rasoio alle sue spalle.

Leggi Anche Damiano dei Maneskin si rasa a zero per lanciare il nuovo singolo



Un'occasione per annunciare il nuovo inedito "Gossip", nato dalla collaborazione con Tom Morello, storico chitarrista di Rage Against the Machine e Audioslave, e anteprima del disco "Rush" che vedrà la luce il 20 gennaio. Il terzo album di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio è composto da 17 tracce ed è il loro primo disco cantato prevalentemente in lingua inglese. Un progetto attesissimo in tutto il mondo, che ha già conquistato critica e addetti ai lavori.



E "conquistare" tutti sembra essere la parola d'ordine di questa band che, negli ultimi due anni, ha vissuto un'ascesa esponenziale arrivando in cima alle classifiche mondiali e portando a casa numerosi riconoscimenti ufficiali.



Ultimo tra questi un premio agli American Music Awards per la miglior canzone rock dell'anno (Beggin'). Damiano, Ethan, Thomas e Victoria sono saliti sul prestigioso palco del Microsoft Theatre di Los Angeles in reggicalze, ringraziando tutti per ricevere l'ennesimo riconoscimento internazionale.

Pochi mesi prima, ad agosto i Maneskin avevano messo a segno un'altra vittoria. Agli MTV Video Music Awards la band romana capitanata da Damiano David ha conquistato il premio come "Miglior video alternativo dell'anno" per la canzone "I wanna be your slave". I quattro ragazzi glam-rock dei record si sono esibiti sul palco del Prudential Center di Newark nel New Jersey con una performance dal vivo scatenatissima della loro nuova hit 'Supermodel'... con tanto di censura televisiva di alcuni secondi.



In quanto alle esibizioni stravaganti dei quattro ragazzi romani, quella durante l'ultimo concerto a conclusione del tour americano a Las Vegas a dicembre, non è piaciuta a tutti. I componenti della band hanno compiuto un gesto che ha fatto discutere gli utenti dei social: hanno distrutto gli strumenti musicali sul palco. Il tutto è testimoniato da video e foto postati dallo stesso gruppo su Instagram.



Il post dei Maneskin - "Questo non era affatto previsto e forse abbiamo un po' esagerato, ma ci è piaciuto! Caos e distruzione a Las Vegas a parte, il nostro viaggio nordamericano è appena finito e già ci manca tutto. Non potremmo essere più felici del tempo trascorso con voi e dell’amore che ci avete dimostrato! L’energia che avete portato a ogni singolo concerto ha reso questo tour semplicemente memorabile. Contando i giorni fino al nostro ritorno. Vi amiamo, grazie", hanno scritto i Maneskin su Instagram a corredo di foto e vide in cui distruggono gli strumenti musicali.

Un punto a sfavore, forse il primo e si spera l'ultimo, della band dei record targata Italia.