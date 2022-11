I Maneskin conquistano gli American Music Awards e ritirano il premio in reggicalze

A tenere banco agli American Music Awards è stata Taylor Swift, che si è portata a casa ben sei riconoscimenti (milglior artista, miglior video, miglior artista femminile, miglior album pop, miglior artista femminile country, miglior album country), seguita dai BTS (miglior gruppo, miglior artista k-pop) e da Harry Styles (miglior artista maschile e miglior canzone pop).

I Maneskin hanno trionfato nella categoria migliore canzone rock con "Beggin'", battendo una concorrenza di altissimo livello. In lizza con loro c'erano infatti Foo Fighters ("Love Dies Young"), Imagine Dragons x JID ("Enemy"), Kate Bush ("Running Up That Hill (A Deal With God)") e Red Hot Chili Peppers ("Black Summer"). La band era inoltre candidata in altre tre categorie: miglior artista emergente (Dove Cameron), miglior gruppo (BTS) e miglior artista rock (Machine Gun Kelly).

"Grazie a tutti è bellissimo. Prima di tutto voglio dire che per noi, come italiani, nessuno avrebbe mai pensato che avremmo potuto ritrovarci tra alcuni dei migliori artisti al mondo. Quindi per noi questo è meraviglioso e dobbiamo ancora realizzare. Non ci saremmo mai aspettati di vincere in questa categoria agli American Music Awards, contro questi artisti immensi", ha dichiarato Damiano ritirando il premio.

Per i Maneskin i prossimi mesi saranno ricchi di appuntamenti e forse di nuovi premi. Il 20 gennaio uscirà infatti il loro nuovo album "Rush" e la rockband è il corsa ai Grammy 2023 nella categoria miglior nuovo artista. I ragazzi dovranno vedersela coni Anitta Omar Apollo, Domi e JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg.

Intanto è già sold out il live del 24 luglio a San Siro e la band ha quindi raddoppiato le date-evento negli stadi con due nuovi appuntamenti: allo Stadio Olimpico di Roma il 21 luglio e a San Siro il 25 luglio.