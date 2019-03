The Kolors: "Ci mettiamo a nudo raccontando anche le sconfitte"

Il nuovo album quando esce? Ci sono molti brani pronti. Ma abbiamo pensato di procedere per singoli. Per fare investire emotivamente nuovi e vecchi fan nel nostro nuovo percorso.

Elodie come l'avete scelta? Per noi è una sorella, una artista che stimiamo tantissimo. Ha preso una direzione che strizza l'occhio all'hipsteria, pur rimanendo pop, è l'unica cantante giovane italiana che è anche cool.

Questo singolo è un nuovo inizio? E' parte del nostro nuovo capitolo. Sia dal punto di vista strumentale sia da quello delle liriche, vuole dare un segnale di crescita della band, sempre rimanendo con i piedi per terra. Raccontando di più le nostre vere vite. Più vicino alla nostra visione della musica che avevamo nei localini, è ispirato tanto alla french touch. Rispetto alle cose che abbiamo fatto mainstream e quindi rivolte alla radio e alla tv. E paradossalmente sta andando molto bene in radio.

Con i social che rapporto avete?

Amore e odio. Usiamo i social e non ci facciamo usare. Spesso si viene giudicati artisticamente per i numeri. Ed è il modo più sbagliato di usare i social. C'è chi vive quei numeri come una ossessione e si deconcentra dal contenuto.

Anche se poi i social influenzano, hai detto su Instagram di essere stato minacciato di morte...

Sì, è successo. Io interagisco spesso sui social, comunico con i miei follower, cerco di far capire la mia idea. Cerco di cavalcarli e di non essere io la vittima.

L'impressione è che siete più maturi, cosa avete imparato in questi anni?

Abbiamo vissuto un periodo in cui si faceva anche fatica a mettere benzina nella macchina. E ringraziamo per quello. Come il periodo pre-talent che abbiamo vissuto cantando live. Anche gli eventi non positivi ci hanno fatto crescere. Non avrei mai parlato dei trent'anni in una canzone due anni fa. Oggi lo faccio...