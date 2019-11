"The Full Monty", Luca Ward rivela: "Gianni Fantoni è superdotato"

Il musical " The Full Monty " è sbarcato al Teatro della Luna di Assago con Paolo Conticini , Nicolas Vaporidis , Jonis Bascir , Gianni Fantoni e Luca Ward . Quest'ultimo, intervistato dal settimanale " Novella 2000 ", ha rivelato un particolare hot di un collega: "Siamo tutti nella media, tranne uno! Gianni Fantoni è superdotato".

"Nessuno di noi se lo sarebbe mai aspettato - ha proseguito Ward - e invece quando si è tolto il tanga per la prima volta durante le prove dello spettacolo siamo rimasti senza parole! Enorme!".



Luca ha ironizzato sul collega: "Fantoni già faceva parte del primo cast di 'The Full Monty' sette anni fa e dopo quella prima esibizione ha trovato l’amore tra il pubblico in platea. Sarà un caso...".

