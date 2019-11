Vernice Week, Full Monty torna in scena

Vernice Week porta nel dietro le quinte di uno dei musical più amati di tutti i tempi: Full Monty. I disoccupati più sexy del cinema tornano in teatro grazie all’interpretazione di grandi attori made in italy. Luca Ward, Paolo Conticini, Nicolas Vaporidis, Gianni Fantoni, Jonis Bascir si trasformano in sensuali spogliarellisti, o almeno ci provano, portando in scena una commedia esilarante, capace però di far riflettere. Lo spettacolo con la regia di Massimo Romeo Piparo sarà al Teatro della Luna di Milano fino al 17 novembre per poi proseguire la tourné in tutta Italia.

Sempre a Milano sta per arrivare Bookcity, dal 13 al 17 novembre il capoluogo lombardo diventa Capitale dell’editoria. Centinaia gli autori in cartelloni, provenienti da tutto il mondo. Con eventi che dal Castello Sforzesco riempiono tutte le strade della città.

Spazio anche alla musica con il ritorno di Gianni Morandi a Bologna, il cantautore torna sul palco del Teatro Duse dove 55 anni fa si esibì per la prima volta.

Cinema e arte si incontrano a Roma con “Doppio singolare”, la mostra dedicata a Man Ray e Luis Buñuel. Un esperimento ospitato dalla Fondazione Alda Fendi fino al 10 dicembre.

Gli altri appuntamenti della settimana:

Napoli - Torna Gustus, il più grande salone del Sud sul cibo. L'expo dei sapori mediterranei si terrà presso la Mostra d'Oltermare dal 17 al 19 novembre.

Milano - Tutto pronto per la Music Week. Dal 18 al 24 novembre dj set, concerti e mostre internazionali saranno la colonna sonora della città.

Roma - Alla Nuova Fiera arrivano i gatti più belli e simpatici del mondo per il Supercat Show, la mostra internazionale in programma i 17 e il 18 novembre.

Torino - Le mele invadono Cavour. Fino al 17 novembre la 40esima edizione di Tuttomele richiamerà oltre 300mila visitatori.