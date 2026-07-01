Tgcom24 protagonista al cinema in "Election day"

"Election day", nelle sale dal 9 luglio, racconta la cruciale notte elettorale in cui si decide il destino politico della deputata Renata Innocenti, che vede la sua carriera sull’orlo del baratro quando il compagno diventa protagonista di un clamoroso scandalo mediatico. La deputata riceve una notizia mentre è collegata in diretta con un telegiornale: quello di Tgcom24. Nel cast del film, scritto e diretto da Giorgio Amato, ci sono Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi, e la partecipazione di Maria Amelia Monti. Un film sulla complessità umana, con tutte le sue fragilità e debolezze, in contrapposizione con la leggerezza dei social.