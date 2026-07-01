Tgcom24 protagonista al cinema in "Election day"

"Election day", nelle sale dal 9 luglio, racconta la cruciale notte elettorale in cui si decide il destino politico della deputata Renata Innocenti, che vede la sua carriera sull’orlo del baratro quando il compagno diventa protagonista di un clamoroso scandalo mediatico. La deputata riceve una notizia mentre è collegata in diretta con un telegiornale: quello di Tgcom24. Nel cast del film, scritto e diretto da Giorgio Amato, ci sono Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi, e la partecipazione di Maria Amelia Monti. Un film sulla complessità umana, con tutte le sue fragilità e debolezze, in contrapposizione con la leggerezza dei social.
La trama
L’onorevole Renata Innocenti, interpretata da Angela Finocchiaro, è una deputata progressista in corsa per ricoprire l’incarico di Ministro della Pubblica Istruzione, nel caso la sua coalizione dovesse vincere le elezioni. La sera dello spoglio, la deputata e il suo team si riuniscono a casa in attesa dei risultati elettorali. I primi sondaggi danno i due principali schieramenti alla pari, lasciando presagire che l’esito del voto verrà deciso all’ultima scheda.
Quello che la deputata non può immaginare è che nelle stesse ore, il suo compagno, il cronista sportivo Carlo De Santis (Antonio Gerardi), finisce al centro delle polemiche perché nel corso di un collegamento a bordo campo, litiga con un calciatore di origine africana e gli rivolge un insulto razzista. Quando la notizia viene fuori per la deputata si scatena il finimondo, in un crescendo di situazioni grottesche che le stravolgeranno la vita e la carriera politica.