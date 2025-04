Addio a Ted Kotcheff, fu il regista del primo "Rambo"

Nato il 7 aprile del 1931 a Toronto come Velichko Todorov Tsochev , da padre bulgaro e da madre slavo-macedone, per poi essere ribattezzato William Theodore Kotcheff, aveva iniziato la sua carriera lavorando per la tv e il teatro canadesi. Le prime esperienze con i lungometraggi erano arrivate a inizio anni 70 con il suo trasferimento in Gran Bretagna, anche se la prima affermazione come regista l'aveva ottenuta nel 1974, una volta tornato in Canada, con "Soldi a ogni costo", premiato anche con l'Orso d'oro a Berlino. Nel corso della sua carriera Kotcheff ha alternato vari registri, passando dal film d'azione alla commedia con disinvoltura. E così accanto a "Fratelli nella notte" e "La mia pistola per Billy" troviamo film comici come "Non rubare... se non è strettamente necessario", "Cambio marito" e "Weekend con il morto", che a fine anni 80 riscosse un ottimo successo.