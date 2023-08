Con il tour "The Eras" in corso da mesi - il primo da oltre un miliardo di dollari - e il debutto al primo posto nelle hit parade del terzo album ri-registrato "Speak Now (Taylor's Version)", Taylor Swift sta andando fortissimo: in luglio è diventata la prima donna ad avere quattro album contemporaneamente nelle classifiche dei top ten di Billboard - oltre a "Speak Now", "Midnights" (al quinto posto), "Lover" (al settimo) e "Folklore" (al decimo): il secondo artista nella storia dopo Herb Albert a raggiungere questo risultato.

A luglio 2024 a Milano

Proprio dal palco del SoFi Stadium di Los Angeles, ultima data del tour a stelle e strisce, Taylor ha annunciato che il suo "1989" (Taylor Version) debutterà questo autunno. Non una sorpresa per i fan che seguono attentamente i segnali nascosti lanciati dalla cantante e sono ora in attesa della data del lancio: il 27 ottobre. Intanto il tour dagli Stati Uniti è passato in Messico, per proseguire in Brasile e in Argentina: "Quattro degli show più indimenticabili per i fan più belli e generosi", ha scritto su Instagram da Città del Messico la cantante che nel luglio 2024 sarà per due sere a Milano.