All'Arena La Défense di Parigi la prima data del suo colossale tour, l'"Eras Tour", sold out già da mesi, che toccherà moltissime città europee fino ad agosto. Oltre tre ore di spettacolo, 40 brani in scaletta davanti ad oltre 40mila fan venuti da tutti il mondo per una serata da non dimenticare. E a luglio la popstar è attesa in Italia per due date, il 13 e il 14, allo stadio di San Siro.

Tgcom24

Numeri da capogiro Un tour mondiale quello di Taylor Swift che è letteralmente da record, con 152 date in 20 paesi e numeri da capogiro. Secondo le cifre diffuse alla vigilia del giro europeo, l'"Eras Tour" produrrà 2 miliardi di dollari in proventi soltanto dalla vendita di biglietti, l'equivalente dell'incasso di decine e decine di concerti che ogni anno si producono nel Vecchio continente.



Dopo aver infranto ogni record su Spotify, e aver battuto persino Elvis Presley per il numero di settimane Number One nella classifica Billboard, la Swift batte quindi ogni primato anche dal vivo. A Buenos Aires, dove l'Eras Tour ha fatto tappa per tre date a novembre, i fan avevano allestito una vera e propria tendopoli già a giugno, cinque mesi prima.





Lo show a Parigi E a Parigi si è ripetuta la stessa scena, tende, fan in coda da ore e ore e grande spettacolo. In Francia sono previste in tutto sei date per le quali sono stati venduti quasi 250 mila biglietti.

Sul palco Taylor, con un body e blazer tempestati di cristalli e stivali scintillanti ha cantato le sue "ere" artistiche, esibendosi su una piattaforma attrezzata con pedane mobili e ballando accompagnata da un gruppo di performer con enormi ali colorate. Dal country degli esordi, per il quale la popstar ha cambiato look indossando un abitino a frange e imbracciando una chitarra acustica, al pop, all'urban fino ai brani di "The Tortured Poets Department", il nuovissimo album che ha segnato l'ennesimo record su tutte le piattaforme streaming.

Le ripercussioni sull'economia della Francia In Francia gli organizzatori non credevano ai loro occhi quando sono andati a ruba 8.000 packs detti VIP a 1.500 euro, 2.000 per i palchi. Qualcosa di mai visto, hanno detto i gestori della Deéfense Arena, anche considerando il numero inedito di fan americani che non hanno badato a spese per assicurarsi un posto. Il record precedente dei "pack VIP" in Francia era di Céline Dion, che aveva fissato i prezzi a 850 euro. Senza precedenti anche l'afflusso di fan della cantante negli hotel vicini al luogo dell'esibizione. A Lione si è registrato un aumento del 220% dei prezzi delle camere rispetto al periodo normale. A Parigi, dove agli show di Taylor Swift troveranno posto in 4 date il doppio degli spettatori di un pienone dello Stade de France, si è registrata anche un'impennata delle prenotazioni di posti in Flixbus. Il 30% degli spettatori, a cominciare da stasera, è rappresentato da stranieri venuti appositamente per il concerto, soprattutto americani. Attirati anche dal sistema a prezzo fisso dei biglietti in Europa mentre negli Stati Uniti i costi del tagliando aumentano in funzione della domanda, arrivando fino a 1.000 euro l'uno. Più conveniente prendere l'aereo per l'Europa, quindi, che non andare a vedere Taylor Swift vicino a casa. Sui media francesi la corsa all'evento è partita mesi fa, con la copertina dedicata lo scorso settembre a Taylor Swift da Paris Match, con il titolo "La star di tutti i record". E non poteva mancare il parallelo con i Giochi di Parigi 2024, con alcune agenzie americane che affermano di aver calcolato che i concerti della cantante attirano il quintuplo di americani rispetto a chi è pronto a venire a Parigi per le Olimpiadi.