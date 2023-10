Taylor Swift batte nuovi record con "1989": miglior debutto come artista e album più scaricato dell'anno

Taylor Swift ha quindi battuto se stessa, dato che era stata lei stessa lo scorso anno ad aveva aver il record precedente per l'album più scaricato in un giorno con "Midnights" . Il disco includeva hit come "Anti-Hero", "Karma" e "Bejeweled". Tra i tanti traguardi raggiunti, Taylor Swift è stata la prima artista femminile a superare cento milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

"1989 (Taylor Version) " è la versione re-recorded di un album della Swift del 2014 con cinque canzoni inedite del suo repertorio che risalgono a quell'anno, ma mai pubblicate prima. Re-incisi anche gli altri brani del disco coma "Shake It Off", "Blank Space" e "Bad Blood". Dal 2019 la cantautrice sta mettendo mano a tutto il suo repertorio, ri-registrando tutti gli album del suo catalogo che sono usciti su Big Machine Records.

Il "divorzio" da Scooter Braun

Un lavoro iniziato quando il proprietario Scott Borchetta ha venduto l’etichetta al dirigente musicale Scooter Braun. Swift aveva confessato di avere una relazione controversa con Braun proprio per questo aveva iniziato a incidere nuovamente la sua musica, in modo da avere il controllo delle tracce, dal momento che gli originali erano passati in mano a Braun. Al momento sono uscite le Taylor’s Version di "Fearless" del 2008, "Red" del 2010 e "Speak Now" del 2012. Tutti e tre hanno debuttato al numero uno della classifica degli album di Billboard.